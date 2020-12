Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), a declarat luni seara ca se bucura de faptul ca premierul Ludovic Orban a inteles sa-si dea demisia, precizand ca formatiunea sa nu face nicio coalitie la guvernare. "Nu facem nicio coalitie la guvernare, sunt oameni…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, la Digi24, ca demisia premierului Ludovic Orban, in urma pierderii alegerilor din 6 decembrie, ca este ”un gest iresponsabil”, pentru ca actualul Executiv nu mai are puteri depline, nu mai poate da ordonanțe de urgența: Rafila s-a speriat de…

- Ludovic Orban a anunțat ca iși depune mandatul de premier, in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. El a mai spus ca negocierile din zilele urmatoare pentru formarea unui guvern „care sa utilizeze toate resursele și oportunitațile”. „Imi inchei mandatul de premier dupa un an și o luna, in care…

- Alegeri parlamentare 2020. Ludovic Orban a anuntat luni seara ca isi da demisia din functia de premier, la aproape un an de cand a ajuns in aceasta functie. Demisia vine in urma scorului slab al PNL la alegerile parlamentare.

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru rezultatul inregistrat in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova. Prim-ministrul roman si-a exprimat convingerea ca turul doi se va desfasura „in conditii de legalitate”.

- Ludovic Orban, Premierul Romaniei, a declarat ca alegerile se pot organiza chiar și intr-un scenariu de 10.000 de infectari cu COVID-19, pe zi: "Asistam la un val epidemic ingrijorator dar putem sa organizam alegerile. Posibil ca in anumite țari sa fie redus numarul de secții de votare"

- Deputatul Cristinel Romanescu este nevoit sa iși asume rezultatele slabe din alegerile locale și iși dea demisia din funcția de președinte al organizației județene a PNL, la solicitarea premierului, potrivit site-ului stiripesurse . Intr-o ședința, Ludovic Orban le-a cerut șefilor de organizații cu…