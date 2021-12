„Consideram, fara niciun fel de retinere, sa spunem ca nu am avut probabil... nu probabil, sigur, comunicarea asa cum ar fi trebuit. Daca am fi comunicat mai bine si i-am fi lasat pe specialisti sa fie cei care erau vectorii de comunicare, probabil ca intelegerea fata de relevanta vaccinului ar fi fost alta. Cred ca, odata recalibrata comunicarea, oamenii vor intelege efortul care se face atat la nivelul specialistilor, cat si la nivelul Guvernului.Am cautat sa identificam ce poate sa faca institutia sistemului medical, ce trebuie sa faca guvernul pentru a sprijini acest efort, motiv pentru care…