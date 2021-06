Premierul României, despre problema șobolanilor din București: Responsabilitatea este la autoritățile locale Premierul Florin Cițu a dat o prima reacție referitoare la o problema actuala: șobolanii care mișuna pe strazile Capitalei, in mod special pe cele din sectorul 1 Florin Cițu a declarat dupa ședința de Guvern ca responsabilitatea deratizarii in București aparține autoritaților locale iar daca este nevoie de suplimentarea bugetului, atunci Executivul poate interveni. Citește și Semafoare defecte intr-o mare intersecție din Capitala. Cablurile au fost roase de șobolani „Este o urgența, dar este una a aleșilor locali, a celor care au ales sa administreze Bucureștiul și trebuie sa-și duca la indeplinire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

