Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat duminica, inainte de inceperea Congresului extraordinar al PNL, unde este singurul candidat pentru functia de presedinte al partidului, ca romanii s-au saturat de galceava si este nevoie de stabilitate pentru a guverna tara. „Sper ca, prin acest demers pe care l-am…

- Nicolae Ciuca, candidatul unic la șefia PNL, a declarat duminica, inainte de congresul PNL, ca vede lipsa sa de experiența in politica drept un atu și s-a declarat increzator ca va reuși sa faca și in partid ce a reușit sa faca la guvernare. „Sper ca prin acest demers PNL sa-și gaseasca echilibrul”,…

- In perioada 02.04.2022, ora 7:00 – 03.04.2022, ora 19:00, datorita lucrarilor de la calea ferata de la intrarea in Sasar, se deviaza circulația autobuzului de pe linia 24/28, de la Clubul Vacarilor prin Recea (terenul de fotbal) – Sasar. In aceasta perioada se suspenda primele trei stații din Sasar.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, marti, la Parlament, ca vom avea in Romania, in cativa ani, noi productii de subansamble, de drone, de minisubmarine, armament si zona blindatelor, afirmand ca se deschide o epoca noua pentru industria noastra de aparare.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat Raed Arafat, a facut vineri, 4 martie, un apel pentru eliberarea adaposturilor de protecție civila afirmand ca "unele adposturi din blocuri sunt utilizate cu alte scopuri", motiv pentru care "va trebui sa fie refacute, rearanjate și…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit public, pentru prima oara, despre riscul unei agresiuni a Rusiei asupra Romaniei. Premierul Ciuca a admis ca exista acest risc dupa ce a discutat cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki. Premierul Romaniei a anunțat ca a discutat cu premierul Poloniei despre ce trebuie…

- In cursul zilei de ieri, Raed Arafat a efectuat o vizita de lucru in Prahova, la viitoarea unitate de primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești, acolo unde a purtat discuții cu prefectul, dar și cu alți oficiali, vizand imbunatațirea unor aspecte de natura medicala in contextul valului cinci…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca s-a ajuns la un acord, astfel incat sa existe o plafonare a preturilor la energie si gaz, de la 1 februarie. De asemenea, limitele in care trebuie sa se incadreze consumatorii vor fi majorate, iar facturile care au fost emise…