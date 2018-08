Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, i-a trimis marti sefei guvernului roman Viorica Dancila o scrisoare in care semnaleaza o serie de probleme la vama, cerand implicarea executivului de la Bucuresti pentru fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei cu Romania, informeaza Radio…

- Punctele de Trecere a Frontierei de la Petea si Urziceni sunt astazi, 5 august sub Cod Rosu, potrivit Politiei de Frontiera. La Petea se asteapta 60 de minute, fiind deschise patru artere la intrarea in tara si alte sase la iesirea din Romania. Situatia nu este cu mult mai buna nici la Urziceni, unde…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Poliția de Frontiera fac verificari in punctele vamale, pentru prevenirea intrarii in țara a produselor de origine animala prin care s-ar putea tansmite virusul pestei porcine africane, potrivit Autoritatații, scrie…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- Rusii au anuntat ca vor demara in acest an lucrarile de constructie a portiunilor de autostrada de pe teritoriul lor Krasnodar Rostov pe Don si Nalcik Vladikavkaz granita cu Georgia . Oficialii rusi au comunicat ca este asteptata si implicarea Uniunii Europene pentru portiunile din Romania, Bulgaria…

- Romania joaca un rol importat pentru securitatea frontierei de est a Uniunii Europene, iar in acest sens sunt necesare eforturi considerabile din partea personalului Poliției de Frontiera, dar și investiții...

- „In cadrul discuțiilor, Președintele Klaus Iohannis a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul Romaniei și ca este necesar ca tensiunile interne pe teme de politica externa sa inceteze imediat, pentru ca țara noastra sa ramana un actor credibil in relația…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea…