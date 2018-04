Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Pavel Filip a participat joi, 12 aprilie, la cea de-a 11-a editie a Forumului de securitate de la Kiev. In cadrul unei sesiuni comune cu premierii Ucrainei si Lituaniei, Pavel Filip a vorbit despre amenintarile la adresa securitatii regionale, dialogul ca instrument de echilibru si necesitatea…

- Premierul Pavel Filip se va intalni la Kiev cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, dar și cu omologul sau, Volodimir Groisman. Intrevederea va avea loc in cadrul Forumului de Securitate organizat in perioada 12-13 aprilie.

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a discutat cu jurnaliștii Libertatea despre cele mai arzatoare probleme cu care se confrunta țara sa. Șeful Executivului de la Chișinau spune ca Romania a fost singurul stat care s-a oferit sa ajute necondiționat Republica Moldova. Pavel Filip vorbește in…

- Președintele Radei Supreme al Ucrainei, Andriy Parubiy, sustine ca pericolul cel mai mare pentru securitatea țarii sale il reprezinta Rusia. Declaratia a fost facuta in debutul summitului pentru securitate de la Chisinau.

- Circa 150 de oficiali, experți și diplomați se reunesc, astazi, la Chișinau pentru a discuta chestiuni de securitate informaționala, energetica, militara și de cooperare regionala. Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu premierul, vicepresedintele și conducatorul orașului Dubai, Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Oficialii au apreciat dinamizarea in ultima perioada a relațiilor politice și instituționale dintre cele doua state.