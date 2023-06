Premierul Republicii Moldova Dorin Recean se afla in vizita privata la Bucuresti in acest weekend avand programata o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, relateaza Deschide.md, citandu-l pe purtatorul de cuvant al sefului Executivului de la Chisinau. „Confirm ca domnul prim-ministru Dorin Recean are o vizita privata la Bucuresti in acest weekend. Cum e si firesc intre prieteni, premierul se va intalni sambata cu noul prim-ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu. Prin cooperare stransa, construim un viitor european pentru cetatenii nostri", a precizat pentru Deschide.MD Daniel Voda, purtatorul de…