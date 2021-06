Premierul promite: Fără taxe noi sau taxe majorate „Sibiul a devenit o forta economica. Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii Clubului Economic German. Am dat cateva mesaje clare: reforme, investitii, fara taxe noi sau taxe majorate! Pe asta ne bazam, asta am transmis astazi! Vreau sa trecem prin aceasta perioada fara sa crestem taxe si impozite! Si ma tin de cuvant! Avem nevoie de investitii, de predictibilitate si de reforme. Ma tin de cuvant!”, a scris Florin Citu sambata pe Facebook. Premierul efectueaza sambata o vizita de lucru in judetul Sibiu. Mai devreme, premierul spunea: ”Creste puternic PUTEREA DE CUMPARARE a romanilor!”. El… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

