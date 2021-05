Florin Cițu anunța pe pagina sa socializare ca a facut prima plimbare fara masca in aer liber. „Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise ? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea și a fost wow”, a scris premierul intr-o postare pe Facebook. Cițu anunța urmatoarea etapa de relaxare: 1 iunie „Vreau sa va mulțumesc tuturor pentru ca ati inteles sa respectați toate regulile si mai ales pentru ca va vaccinati. Astazi ne bucuram toti de primul pas important din revenirea la normalitate pentru ca am lucrat impreuna in acest an dificil. Va multumesc. Urmeaza 1 iunie”,…