Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca exista o neincredere tot mai mare in Germania din cauza politicii guvernului de la Berlin fata de Ucraina. El l-a atacat deschis pe cancelarul german Olaf Scholz, despre care a spus ca „nu face decat sa-i dea oxigen lui Putin” prin atitudinea pe…

- Polonia ar fi dispusa sa trimita avioane de vanatoare F-16 Ucrainei in cazul unui consens in cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Daca ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, as fi favorabil trimiterii acestor avioane de vanatoare”, a…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat joi pentru postul francez LCI ca guvernul polonez considera ca NATO ar trebui sa fie mai indrazneata, iar daca alianta ar decide sa trimita avioane de lupta Ucrainei, Varsovia ar vota in favoarea acestui lucru, informeaza dpa, citat de Agerpres.…

- Transferul tancurilor Leopard 2 din Polonia in Ucraina este realizabil, conform unei declarații a premierului polonez Mateusz Morawiecki, preluata de Sky News. Aprobarea Germaniei pentru trimiterea tancurilor Leopard 2 in Ucraina are o importanța secundara, deoarece Polonia ar putea trimite aceste…

- Parlamentarul german Petr Bystron, de la partidul AfD (Alternativa pentru Germania), a comparat livrarile de arme germane catre Ucraina cu atacul lui Adolf Hitler asupra Uniunii Sovietice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In cadrul dezbaterii privind livrarile de tancuri catre Ucraina, un reprezentant al industriei de armament din Germania a solicitat Guvernului de la Berlin sa elaboreze acorduri-cadru pe termen lung privind livrarile de arme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a dat asigurari ca, in anul 2023, Varșovia va continua sa sprijine Kievul in lupta impotriva agresiunii ruse. "Sfarșitul anului nu este sfarșitul asistenței poloneze pentru Ucraina. Cu toții speram ca 2023 va fi un an al victoriei și al pacii" - a scris politicianul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara ca Germania a decis sa transfere sistemul antiaerian Patriot in Ucraina - o masura pentru care, spune liderul de la Kiev, generatii intregi de ucraineni ii vor multumi cancelarului Scholz -, iar Statul Major ucrainean face o analiza a intentiilor…