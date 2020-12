Stiri pe aceeasi tema

- Polonia ar fi dispusa sa renunte la dreptul de veto pe care il exercita in legatura cu pachetul financiar al Uniunii Europene, daca liderii UE adopta o declaratie explicativa pe tema legaturii dintre fondurile europene si statul de drept, a declarat joi vicepremierul Jaroslaw Gowin.

- Comisia Europeana intentioneaza sa excluda Ungaria si Polonia din Planul Uniunii Europene de relansare economica post-pandemie, daca nu se va ajunge la o solutie de compromis la nivelul celor 27 de state membre cu ocazia summitului Consiliului European, programat saptamana viitoare, afirma surse…

- Ungaria si Polonia au avertizat, joi, ca nu vor face concesii in disputa cu Uniunea Europeana, cerand excluderea mecanismului privind statul de drept din procedura de adoptare a bugetului comunitar si a Fondului de relansare economica post-pandemie. Asocierea mecanismului privind respectarea normelor…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat miercuri Ungaria si Polonia sa renunte la blocarea aprobarii bugetului Uniunii Europene si a Fondului de relansare, recomandandu-le sa conteste la Curtea de Justitie a UE mecanismul privind statul de drept, conform Mediafax. Citește…

- Liderii Uniunii Europene vor continua eforturile pentru a convinge Ungaria si Polonia sa aprobe bugetul multianual si planul de relansare economica, afirma Charles Michel, presedintele Consiliului European, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. "In iulie, am acceptat in unanimitate proiectul de buget…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…

- PreședinteleKlaus Iohannis, a susținut miercuri, 28 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Va prezentam fragmente ale declarațiilor: Am avut astazi o intalnire cu Premierul Ludovic Orban și cu miniștrii cu atribuții in domeniul gestionarii fondurilor europene pentru a analiza stadiul…