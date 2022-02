Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și Polonia se pregatesc sa incheie un pact trilateral cu Ucraina care vizeaza consolidarea securitații regionale, a declarat marți premierul ucrainean Denis Șmigal, primindu-l pe omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, la Kiev. Londra și Varșovia și-au oferit ajutorul Ucrainei pentru…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Polonia va reduce taxele pentru benzina, gaze naturale si electricitate si, de asemenea, va distribui bani gospodariilor, in cadrul unui program in valoare de pana la 10 miliarde de zloti (2,54 miliarde de dolari) destinat sa ii ajute pe polonezi sa faca fata inflatiei ridicate, a declarat joi premierul…

- Așa-numitul summit V4, cu participarea primilor-miniștri ai Ungariei, Poloniei, Slovaciei și Cehiei, s-a intrunit marți la Budapesta pentru a lua in discuție problema complicata a migrației in Europa, anunța Reuters. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a ținut sa sublinieze gravitatea situației…

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina. Se atenueaza astfel unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si se reduc preturile, transmite Reuters.