Companiile farmaceutice care au folosit fonduri publice pentru a-si dezvolta vaccinurile impotriva COVID-19 ar trebui sa impartaseasca brevetele cu firmele care ar putea initia instantaneu productia de astfel de seruri, a afirmat vineri premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, potrivit DPA.



"Banii care au fost cheltuiti in comun pe acest obiectiv au ajuns la oameni de stiinta si la companii farmaceutice. Iar acum se pare ca sunt in urma cu productia sau ca vaccinurile sunt trimise in afara UE de la fabrici de productie europene", a scris Morawiecki intr-o postare pe retelele de socializare.

…