- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) trebuie sa intreprinda "pasi concreti" pentru a solutiona criza migratiei de la frontiera cu Republica Belarus, a declarat duminica premierul polonez, adaugand ca Polonia, Lituania si Letonia ar putea cere consultari in baza articolului 4 al Tratatului…

- Un soldat, membru al contingentului desfașurat de Polonia la granița cu Belarus pentru a reține migranții care doresc sa ajunga în Europa, a murit în urma unui „accident nefericit”, a anunțat sâmbata armata poloneza, relateaza Reuters și AFP.Un soldat polonez în…

- Consiliul de Securitate ONU a convocat o intalnire de urgența joi pentru a discuta despre conflictul Polonia-Belarus. Reuniunea „cu ușile inchise” a fost solicitata de Franța, Estonia și Irlanda. Mai multe țari europene din Consiliul de Securitate al ONU au solicitat organizarea unei intalniri cu privire…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Guvernul Lituaniei a anuntat luni ca va incepe in aceasta luna lucrarile la prima sectiune a gardului cu sarma ghimpata de la frontiera cu Belarus menit sa opreasca trecerea migrantilor, relateaza Reuters. Lucrarile la aceasta sectiune de 110 km ar urma sa se incheie in aprilie. Peste…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…