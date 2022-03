Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi ca Rusia a devenit un „stat totalitar” si a facut apel la inasprirea sanctiunilor impotriva Moscovei, in urma invaziei din Ucraina. Șeful guvernului de la Varsovia a mai avertizat ca, „daca va zdrobi Ucraina”, presedintele rus Vladimir Putin „va avansa…

- Spania va continua sa fie un exemplu in ceea ce priveste primirea refugiatilor ucraineni, a declarat, joi, prim-ministrul Pedro Sanchez, aflat in vizita la Bucuresti, mentionand ca presedintele rus Vladimir Putin incearca sa slabeasca UE, insa statele europene au intervenit unitar si condamna invazia…

- Președintele polonez Andrzej Duda a spus, in cadrul unui interviu BBC, ca in cazul in care Rusia va folosi arme de distruge in masa in acest razboi cu Ucraina, atunci țarile NATO vor trebui „sa se gandeasca serios la ce sa faca”, noteaza CNN.„Cu siguranța, Alianța Nord-Atlantica (NATO) va trebui sa…

- Kamala Harris, vicepreședinta SUA, ajunge astazi, 11 martie, la ora 13.00, in Romania, iar fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat la B1TV ca „sunt trei dimensiuni pe care le va atinge” oficialul american in discuțiile cu președintele Klaus Iohannis: incurajarea Romaniei, Flancul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a denunțat, sambata, la Berlin, ”egoismul” anumitor tari occidentale, „inclusiv al Germaniei”, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui…

- Cancelarul german Olaf Scholz, presedintele american Joe Biden si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat, luni, ca recunoasterea independentei teritoriilor separatiste din estul Ucrainei de catre Vladimir Putin "nu va ramane fara raspuns", potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului de la…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…