- Polonia va fi reprezentata de premierul ceh Andrej Babis la summitul Uniunii Europene, ce are loc joi si vineri la Bruxelles, intrucat premierul polonez Mateusz Morawiecki continua sa se afle in carantina, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Varsovia, citat de agentia de presa PAP, informeaza…

- Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei, a anuntat astazi ca s-a plasat in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19, potrivit Agerpres. „Am aflat ca am fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv la COVID-19. Tinand cont de acest fapt si in conformitate cu toate…

- Summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie din cauza faptului ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina pentru ca unul dintre membrii personalului sau de securitate a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant…

- Summitul Uniunii Europene, care ar fi trebuit sa aiba loc joi si vineri, a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie, dupa ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina.

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…

- ​Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord privind masivul plan de stimulare a economiilor lovite de coronavirus, consensul fiind obținut marți dimineața, dupa negocierile durând toata noaptea, transmite Reuters. ”Acord!”, a scris pe Twitter liderul summitului, Charles…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…