Premierul polonez Mateusz Morawiecki a sustinut miercuri ca tara sa va bloca si la votul final bugetul multianual al UE, cum a procedat luni alaturi de Ungaria la un vot preliminar, cele doua tari nefiind de acord cu conditionalitatea privind statul de drept.



''O Uniune Europeana in care exista o oligarhie europeana care pedepseste (statele membre) cele mai slabe nu este Uniunea Europeana in care noi am intrat'', a spus el in fata parlamentului de la Varsovia, potrivit AFP. ''Am spus ''da'' Uniunii Europene, dar ''nu'' pedepsirii…