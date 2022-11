Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a negat miercuri responsabilitatea pentru o racheta care a cazut asupra unui sat polonez din apropierea graniței cu Ucraina. Chiar Varșovia a spus ca este „foarte probabil” sa fie o racheta antiaeriana ucraineana, „un accident nefericit”. Racheta a ucis doi barbați in satul polonez Przewodow cand…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a oferit miercuri primele declarații dupa reuniunea de urgența a Alianței care a fost convocata ca urmare a prabușirii unei rachete care a ucis doua persoane pe teritoriul Poloniei. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: explozia de ieri a avut…

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat ca racheta care a aterizat marți seara in țara sa și a ucis doua persoane a fost „probabil un incident nefericit”, potrivit Onet. El a precizat ca nu exista dovezi care sa indice ca racheta a fost trasa din Rusia.„Nu exista motive sa credem ca incidentul…

- In luarea sa de cuvant inainte de ordinea de zi la deschiderea sesiunii de toamna a Parlamentului, premierul a spus referitor la razboiul care are loc in vecinatatea estica a Ungariei ca "pas cu pas, o parte din ce in ce mai mare a lumii devine o victima a razboiului". Razboiul dintre Ucraina si…

- Comandamentul Operational "Sud" din Ucraina raporteaza ca, duminica dimineata, invadatorii ruși au incercat sa atace Odesa cu o drona kamikaze iraniana Shahed-136. Drona a fost doborata de fortele ucrainene. "In jurul orei 11:30, inamicul a incercat sa atace Odesa cu o drona kamikaze de tip Shahed-136.…