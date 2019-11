Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit ca reformele din sistemul judiciar din Polonia care reduc varsta de pensionare a judecatorilor de la instantele ordinare incalca dreptul comunitar, relateaza DPA. Varsovia a modificat deja reformele, in contextul presiunii din partea…

- A doua mare banca din Germania, care are nevoie de fonduri pentru a finanta programul de restructurare anuntat recent, a informat in septembrie ca Board-ul sau a aprobat planul privind vanzarea participatiei de 69,3% detinuta la mBank, in valoare de aproximativ 2,65 miliarde de dolari. Commerzbank…

- Premierul demis Viorica Dancila a spus ca nu ii este frica de sesizarea depusa de Liviu Dragnea impotriva sa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la anumite fraude pe care le-ar fi comis in perioada cand era europarlamentar, informeaza Agerpres. ”La cei șapte care sunt impotriva mea,…

- Transformarea Europei Centrale și de Est, la 30 de ani de la caderea comunismului. Majorarile salariale masive au crescut productivitatea și nivelul de trai La 30 de ani de la caderea Zidului de la Berlin, tarile din Europa Centrala sunt nerabdatoare sa treaca la o noua etapa in procesul de transformare…

- Comisia Europeana (CE) a sesizat joi - cu trei zile inaintea alegerilor legislative poloneze - Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva Poloniei, cu privire la un nou regim disciplinar al judecatorilor care, apreciaza Bruxellesul, le „submineaza independenta“, relateaza AFP.

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Debitorii pot cere in instanța convertirea in moneda locala Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- Laura Codruta Kovesi a afirmat joi ca votul dat pentru ea de catre ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene pentru functia de procuror sef european reprezinta o recunoastere a activitatii depuse de...

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa. 'Polonia nu a primit pana astazi compensatii adecvate din partea…