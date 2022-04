Stiri pe aceeasi tema

- Varșovia spune ca „se va descurca” dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaz catre Polonia miercuri dimineața, relateaza BBC. Gazprom a anunțat ieri Polonia și Bulgaria ca va opri furnizarea de gaz catre țarile „neprietenoase” care refuza sa plateasca in ruble. {{612907}}Datele din rețeaua Uniunii Europene…

- Polonia s-a pregatit in vederea posibilitatii ca Rusia sa limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionarii si ”se va descurca”, declara viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, dupa anuntul Gazprom privind intreruperea furnizarii de gaze. De asemenea, rezervele de energie ale…

- Polonia si-a redus deja in mare masura dependenta de petrolul rusesc, a afirmat premierul polonez Mateusz Morawiecki. Morawiecki a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca Polonia lanseaza cel mai radical plan dintre statele europene pentru a elimina dependenta de energia Rusiei. Polonia a anuntat,…

- Razboiul declansat de catre Vladimir Putin in Ucraina a ajuns in cea de-a 25 zi. Tensiunile din teatrul de operatiuni s-au amplicat. Pe acest fond, tot mai multe state cer Rusiei sa inceteze focul. Pe de alta parte, Intr-o discutie cu cancelarul german, Putin il acuza pe Zelenski ca are pretentii „nerealiste".…

- Polonia va lua masuri pentru a rupe legaturile economice cu Moscova, a declarat, vineri, prim-ministrul polonez, totul intr-un proces de „dezrusificare” ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters .Amintirile deceniilor de dominație sovietica dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial sunt…

- Vicepreședinta Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a anuntat joi, 10 martie, ca prezența sa la Varșovia este un semnal al angajamentului american fața de securitatea regiunii, transmite CNN."Ceea ce este in joc, chiar in acest moment, sunt unele dintre principiile directoare din jurul alianței…

- „Vicepreședintele Kamala Harris va calatori la Varșovia, Polonia și București, Romania in perioada 9-11 martie. Vizita ei va demonstra puterea și unitatea Alianței NATO și sprijinul SUA pentru aliații NATO de pe flancul estic in fața agresiunii ruse. De asemenea, va evidenția eforturile noastre colective…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki denunta sambata, la Berlin, "egoismul" al anumitor tari occidentale, "inclusiv al Germaniei", dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. "Acesta este motivul pentru care am venit aici, la cancelarul Olaf Scholz, pentru a zgudui constiintele, pentru a zgudui…