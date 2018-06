Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat pozitia dura a guvernului sau in problema refugiatilor, astazi, in cadrul unei intalniri cu Wolfgang Schaeuble, presedintele camerei inferioare a parlamentului federal german (Bundestag)

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar,…

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar, transmite…

- Premierul polonez conservator Mateusz Morawiecki a declarat ca isi doreste ca Varsovia sa joace un ''rol de cheie de bolta'' care tine statele occidentale impreuna in timp de diviziunile continua sa creasca intre SUA si Europa, scrie Politico.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a subliniat inca o data amenințarile pe care le prezinta construcția gazoductului Nord Stream-2. In timpul unui discurs in Sejmul polonez, in ultima zi a lucrarilor Adunarii Parlamentare a NATO, el a spus ca: „Nord Stream-2 reprezinta o amenințare la adresa securitații…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul international privind dosarul nuclear iranian, in timp ce statele europene semnatare ale acestui acord doresc mentinerea lui, a condus la un 'impas' ce face ca Polonia sa devina un fel de 'mediator informal' intre…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a reiterat poziția, alaturi de omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, în ceea ce privește sistemul cotelor de imigranți al Uniunii Europene, pe care îl considera un atac asupra suveranitații naționale, anunța…