Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat miercuri, in Parlamentul European, dreptul fiecarui stat membru al Uniunii Europene de a-si 'construi sistemul judiciar conform propriilor traditii', intr-un discurs sustinut in plina confruntare intre guvernul de la Varsovia si Bruxelles in legatura cu reformele controversate din justitia poloneza, relateaza AFP, dpa si Reuters. 'Unitatea in diversitate, aceasta deviza a Uniunii noastre, nu este un slogan vid de continut', a afirmat Morawiecki, in fata eurodeputatilor reuniti in sesiune plenara. 'Respectarea identitatilor nationale…