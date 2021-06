Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca in cazul in care premierul Florin Citu constata ca anumiti ministri nu au performat "este posibil candva" sa se faca propuneri de remaniere, insa a subliniat ca nu exista o discutie concreta in aceasta perioada despre subiect.„In masura in care premierul…

- Ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din teatrul de operatii Afganistan a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01.00, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, in prezenta ministrului Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii,…

- ​Guvernul american, care l-a primit joi pe ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, s-a angajat sa sprijine Israelul indiferent de viitorul sau premier, în momentul în care s-a format o coalitie pentru a-l alunga de la putere pe Benjamin Netanyahu, noteaza AFP și Agerpres."Nu…

- Un oficial Hamas a spus miercuri ca se așteapta ca Israelul și militanții din Gaza sa ajunga la un armistițiu ”într-o zi sau doua” care sa puna capat violenței care dureaza de 10 zile, relateaza Reuters. ”Cred ca eforturile în curs care vizeaza armistițiul vor avea…

- ”PNRR este asumat de Guvern, va fi inaintat de Guvern, dar, pentru ca este un program de care vor beneficia toti romanii, este posibil sa fie prezentat in Parlament”, a afirmat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a explicat ca nu exclude prezentarea acestui proiect, realizat de coalitia de Guvernare,…

- Romania se afla, duminica, sub informare meteo de intensificari puternice ale vantului, ploi torențiale și caderi de grindina in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata indeosebi in regiunile nordice, centrale și estice, precum și in zonele de munte. Aceasta se va manifesta…

- O INFORMARE METEOROLOGICA de vreme deosebit de rece, bruma și ingheț la sol a fost emisa de ANMH pentru intervalul 07 aprilie, ora 15:00 – 10 aprilie, ora 10:00 The post INFORMARE METEO:Vreme deosebit de rece, bruma și ingheț la sol first appeared on Partener TV .