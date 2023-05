„Ordonanta urmeaza sa fie prezentata saptamana viitoare in coalitie si in momentul in care Ministerul de Finante va prezenta toate datele, le vom analiza si le vom agrea impreuna cu partenerii de coalitie, imediat, ca va fi in sedinta de miercuri a Guvernului sau intr-o sedinta de Guvern ulterioara, cert este ca saptamana viitoare vom adopta aceasta ordonanta. Prevede o randuiala in ceea ce priveste cheltuielile la buget si aici ne referim la bunuri si servicii. Ne referim la reducerea cheltuielilor pentru achizitia de autovehicule si mobilier si alte cheltuieli. Putem sa functionam si sa administram…