Ludovic Orban s-a intalnit si marti, la Parlament, cu Dan Barna. Discutiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei in legislativ.

"Am discutat pur si simplu niste chestiuni generale de principiu, vom avea si in cadrul aliantei, spre sfarsitul saptamanii, o intalnire cu premierul Orban si vom intra in detalii specifice in perioada urmatoare. (...) Este important acest principiu ca in orasele unde sunt primari PSD sa avem un candidat unic al Opozitiei, acolo unde e posibil. (...) Am spus si in aceasta intalnire: Gabriela Firea poate fi infranta, insa pentru…