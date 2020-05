Premierul Orban promite TABLETE pentru elevii care nu pot participa la cursurile online

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, inaintea ședinței de guvern, ca Excutivul a luat decizia de a achiziționa tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online, dar și maști pentru categoriile de persoane vulnerabile, banii fiind asigurați din Fondul de rezerva al

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, inaintea ședinței de guvern, ca Excutivul a luat decizia de a achiziționa tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online, dar și maști pentru...

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca va aloca bani din Fondul de Rezerva pentru achizitia de tablete pentru copiii care nu au calculator si pentru furnizarea de masti pentru persoanele sarace.

- Am luat decizia de a utiliza fondul de rezerva a guvernului pentru achizitia de tablete pentru elevii care nu pot participa la cursurile online. Tot de la fondul de rezerva vom sustine distribuirea de masti catre categoriile de persoane in defavorizate. Am luat decizia ca Min Sanatatii…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Executivul va cumpara tablete pentru elevii saraci și maști pentru romanii care nu iși permit sa le cumpere Premierul Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de joi seara, ca executivul va cumpara tablete pentru elevii care provin din familii sarace, dar…

- Copiii au inceput deja cursurile online. Profesorii se intalnesc cu ei prin sistem de videoconferința și le dau teme pe „Google classroom”. Dupa ce cursurile au inceput, iar profesorii au trimis o situație cu elevii care au sau nu dispozitive pentru a fi prezenți online, respectiv acces la internet,…

- Premierul Ludovic Orban a spus joi, la începutul ședinței de Guvern, ca orice credit angajat de autoritatile locale nu poate fi folosit decât pentru investitii. Orban a precizat ca în orice domeniu de activitate, indiferent ca este energie, infrastructura de transport, comunicatii,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca instructiunile aprobate miercuri prevad obligativitatea elevilor care au acces la computer, tableta si la internet de a participa la cursurile organizate online de catre profesori. Ea spune ca elevii pot primi in custodie computere sau tablete din inventarul…