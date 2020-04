Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi seara, la Digi 24, ca cel mai probabil alegerile locale nu vor avea loc în 28 iunie, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.„Este din ce în ce mai puțin probabil ca alegerile locale sa aiba în 28 iunie”, a…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, ca este din ce in ce mai putin probabil ca alegerile locale sa aiba loc in 28 iunie, avand in vedere situatia generata de coronavirus, care a impus restrictii de circulatie si interzicerea adunarilor publice. Orban afirma ca trebuie emis un act normativ…

- „Ma gandesc la o masura de interventie impreuna cu ministrul Ionut Stefan (ministrul Dezvoltarii - n.red.), pentru ca gestioneaza activitatea autoritatilor locale. Premierul Orban este foarte atent la tot ce inseamna nevoie a autoritatilor locale pentru acoperirea, in ordinea prioritatilor in aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca va avea consultari cu partidele politice pe tema alegerilor locale. "Voi chema partidele politice la consultari, asa cum am anuntat, si impreuna vom analiza si vom lua decizia legata de alegerile locale", a afirmat Orban, intrebat in legatura cu scrisoarea…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns vineri dimineata la Ministerul Sanatatii unde are o intalnire de lucru cu ministrul Nelu Tataru. In sedinta de Guvern de joi, Orban i-a solicitat noului ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, sa convoace un colegiu al ministerului pentru a stabili foarte clar toate masurile…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca are obligatia de a sta 14 zile in izolare, chiar daca rezultatului testului coronavirus pe care l-a facut a iesit negativ, scrie Agerpres."Chiar daca mi-am facut analizele si rezultatul testului e negativ, am obligatia de a sta in izolare 14 zile", a declarat…

- Premierul Ludovic Orban va participa la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", care se desfasoara sambata, la Beja, in Portugalia. Potrivit unui comunicat al Executivului, la Summit vor participa sefi de stat, de guvern si ministrii din statele membre ale Uniunii Europene. …

- Premierul Ludovic Orban a afirmat marti ca Guvernul PNL vrea inscrierea sitului Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, urmand sa se consulte cu cei care reprezinta statul roman in litigiul de la Centrul International de Reglementare a Disputelor privind Investitiile…