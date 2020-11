Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a vizitat, duminica, insotit de primarul general Nicusor Dan si prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, call center-ul DSP Bucuresti amenajat la Arena Nationala, pentru a le multumi voluntarilor - studenti la medicina - care raspund apelurilor cetatenilor. "Impreuna cu domnul…

- Executivul are joi sedinta de la ora 18:00, iar Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a precizat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru ca asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati sa fie tratati la domiciliu. „Maine avem in sedinta de Guvern, iar in sedinta de Guvern vom avea o ordonanta…

- Direcția de Sanatate Publica București a anunțat, joi, ca incidența cazurilor de COVID-19 in Capitala, pe ultimele 14 zile, a ajuns la 2,89. Potrivit DSP, incidența cazurilor in Bucureși, calculata dupa metoda stabilita zilele trecute de Guvern este de 2,89. Datele folosite in stabilirea indicelui sunt…

- "Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune. Putem opri creșterea numarului de cazuri, dar ca sa reușim atingerea acestui obiectiv va trebui ca toate instituțiile implicate in prevenirea, in asigurarea respectarii masurilor de protecție, in informarea constanta și corecta a cetațenilor despre…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Nicușor Dan a anunțat ca a fost testat negativ și nu este obligat sa intra in izolare. Totuși, noul primar al Capitalei a precizat ca pentru a-i proteja pe cei din jurul sau, va prefera sa ramana o perioada izolat, pana va putea repeta din nou testul. "Rezultatul…

- Primarul ales al Capitalei a fost invitat, miercuri, 30 septembrie, la emisiunea moderata de Silviu Manastire, care a anuntat ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Surse politice au confirmat pentru RomaniaTV.net ca Nicusor Dan urmeaza sa se testeze pentru COVID-19. Orban, testat…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- "Daca ne uitam la evolutia in ultimele doua saptamani, putem constata ca am reusit sa oprim cresterea. Este un lucru extrem de important. Cresterea este extrem de mica la numarul de cazuri, iar daca luam pe saptamani exista clar o limitare clara a raspandirii virusului", a afirmat Ludovic Orban.…