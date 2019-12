Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, anunța faptul ca s-au terminat negocierile, iar PNL a reușit sa coaguleze o majoritate in Camera Deputaților pentru a schimba legea electorala in sensul revenirii la alegerea primarilor in doua tururi. Principalul opozant al modificarii este PSD, principalul…

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca liderul Pro Romania, Victor Ponta (foto), i-a spus ca sprijina proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar si pe cel referitor la desemnarea presedintilor de consilii judetene de catre consilierii judeteni, informeaza Agerpres."Nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin ar trebui facuta în luna decembrie, în paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor, scrie Agerpres.„Din punctul meu de vedere ar…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca a discutat, la intrevederea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria, despre nevoia maririi numarului de parlamentari pentru Diaspora, introducerea in lege a alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, extinderea retelei nationale…

- Danuț Pop, președintele Partidul Ecologist Roman, susține ca victoria zdrobitoare a lui Klaus Iohannis obliga și mai mult PNL-ul la o guvernare corecta și fara erori. Ludovic Orban intra in acest fel in febra guvernarii.Citește și: Dacian Cioloș a vorbit deja cu președintele Klaus Iohannis:…

- Aflat astazi in vizita la Bistrița, presedintele Romani Klaus Iohannis a declarat ca este pentru alegerea primarilor in doua tururi, dar ca este nevoie de discutii politice in Parlament pe aceasta tema. ”Eu sunt clar pentru alegerea primarilor in doua tururi. Este evident nevoie de discutii politice…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat marți seara, la Digi24, legat de faptul ca UDMR nu va vota guvernul daca se trece la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, ca liberalii nu renunta de la acest deziderat si ca UDMR poate sa se opuna prin vot cand o sa…