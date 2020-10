Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a depus, vineri, un buchet de flori in fața Clubului “Colectiv”, in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia 64 de oameni au murit.Șeful Guvernului a venit la Colectiv in jurul orei 12:15, a aprins o candela si a depus un buchet de flori…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, vineri, o coroana de flori in fata Clubului Colectiv, in memoria victimelor incendiului care a avut loc in urma cu cinci ani. Seful statului a aprins o candela si s-a recules cateva momente in fata altarului improvizat in fata clubului in memoria victimelor incendiului…

- Ziarul Unirea VIDEO| Cinci ani de la tragedia din Colectiv, incendiul din clubul bucureștean care a ucis 65 de persoane. Lanț uman vineri, in memoria victimelor In 30 octombrie 2015, Romania avea sa traiasca cea mai mare tragedie din istoria postdecembrista- Incendiul din clubul Colectiv. Ora 22.30…

- Presedintele Klaus Iohannis depune, vineri, o coroana de flori în memoria victimelor de la Clubul Colectiv, la împlinirea a cinci ani de la tragedie. Seful statului a anuntat ca va promulga, tot vineri, legea care prevede ca plata pentru tratamentul în tara si în strainatate…

- Presedintele Klaus Iohannis va depune vineri o coroana de flori in memoria victimelor incendiului de acum 5 ani de la Clubul Colectiv. Tot vineri este asteptat ca seful statului sa promulge legea privind acordarea de tratament medical pe toata durata vietii supravietuitorilor tragediei…

- Președintele Klaus Iohannis depune vineri dimineața o coroana de flori in fața Clubului "Colectiv", in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia au murit 64 de oameni.La ora 9:00, șeful statului va merge la clubul Colectiv din București, unde se va reculege in memoria victimelor…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. Premierul spune ca scopul masurilor este reduce „cat mai mult interacțiunile intre oameni”,…

- "Asta e un discurs neofascist pe care il vad in Romania și pe care eu nu pot sa-l impartațesc. Daca-l alegi pe Fritz ești frumos, deștept și corect, daca il alegi pe Piedone ești rau. Nu, alegatorii au dreptate", a mai spus Ponta la Digi24. Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone a…