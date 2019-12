Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a criticat, vineri, ministrii care propun suplimentarea ordinii de zi a sedintei de Guvern cu Ordonante de Urgenta care anu au fost discutate cu el in prealabil. Rabufnirea sefului Executivului a fost la adresa ministrului Educatiei, Monica Anisie. "Va spun de acum, nu mai accept…

- Ludovic Orban a cerut ministrilor la inceputul sedintei de Guvern sa spuna daca au proiecte de ordonanta de urgenta care sa fie introduse pe ordinea suplimentara. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a spus ca este vorba de unele masuri pentru prorogarea unor termene. “Este vorba despre prorogarea…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 ar putea fi adoptata prin angajarea raspunderii Guvernului, adica ocolind dezbaterea parlamentara. Este o idee controversata a PNL, care deja a provocat valuri in randul fragilei majoritati care il sustine pe Ludovic Orban.Posibilitatea ca un Executiv sa foloseasca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat luni ca legea recursului compensatoriu trebuie inlocuita, insa reticenta sa a fost legata de o ordonanta de urgenta, precizand ca modificarea se va face prin asumarea raspunderii, cum a anuntat premierul Ludovic Orban. "Am spus ca aceasta lege trebuie…

- In urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018, care va fi prezentata public de premierul Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "La OUG 114 se lucreaza si sper sa fie cat mai curand o solutie prezentata public, dar ii dau premierului…

- Guvernul Romaniei repara o nedreptate nerezolvata de un an. Minerii din Valea Jiului, care iși vor pierde locurile de munca prin disponibilizare, vor beneficia de venituri lunare in completare. Documentul a fost adoptat in ședința de Guvern de astazi. Guvernul condus de Ludovic Orban a rezolvat…

- Proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței din 6 noiembrie 2019- PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, luni, ca, in contextul reorganizarii autoritaților din subordinea guvernului, deși nu este varianta pe care o prefera, Executivul PNL va trebui sa emita o Ordonanța de Urgența pentru a modifica structura guvernamentala, anunța MEDIAFAX.Citește…