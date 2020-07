Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban ar trebui audiat de procurori in cazul Unifarm și al maștilor de protecție, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu. El spune ca va prezenta DNA noi probe in dosarul Unifarm. „Romanii au ințeles foarte bine ca, din pacate, unii au facut bani in pandemie. Maine o sa merg la…

- Alianța USR - PNL pentru Primaria Capitalei ar putea sari in aer, dupa un atac al USR. Premierul Ludovic Orban ar trebui audiat de procurori in cazul Unifarm și al maștilor de protecție, a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu. El spune ca va prezenta DNA noi probe in dosarul Unifarm.Citește…

- Adrian Ionel, directorul Unifarm, este acuzat ca a solicitat o mita de 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract pentru livrare de maști și combinezoane, pe timpul pandemiei de coronavirus. DNA l-a pus sub control judiciar.

- Crin Bologa a spus, raspunzand unei intrebari, ca in cele 33 de dosare penale deschise pentru achiziții in perioada pandemiei sunt vizate și persoane cu funcții importante in cadrul autoritaților contractante. "Daca v-aș spune și funcția, ați identifica și persoana. In scurt timp veți avea…

- Capacitatea sporita de a raspunde schimbarilor total neprevazute este unul dintre efectele pozitive ale etapei de carantinare prin care a trecut o lume intreaga in ultimele doua luni.Fie din partea oamenilor, fie din cea a companiilor. Acesteia i se adauga oportunitatea de a vedea si de a intelege…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in cadrul ședinței de guvern, ca au fost probleme la unele achiziții de materiale sanitare și ca ”nu se pot accepta achiziții de la firme de casa”. ”Vreau sa va atrag atenția asupra unei chestiuni. Urmariți prin direcțiile de sanatate publica, monitorizați achizițiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți seara, ca este necesara prelungirea starii de urgența, deoarece Romania nu a ajuns inca in varful pandemiei, care este preconizat a fi in perioada 20 aprilie – 5...

- Desi Romania si Timisoara se afla inca in plina pandemie, Nicolae Robu se asteapta ca dupa iesirea din starea de urgenta cetatenii „sa se bucure” de lucrarile facute de primarie. Numeroase parcari si trotuarele cele mai frumoase se afla pe lista promisiunilor facute de edil. „Speram sa se iasa cat…