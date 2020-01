Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la Palatul Victoria, ca Executivul isi va angaja raspunderea, in Parlament, pe alegerea primarilor in dou tururi de scrutin. "E vremea sa facem ce vor oamenii", a spus premierul, aratand ca sunt multi primari care doresc pastrarea acestui sistem cu alegeri intr-un…

- Premierul Ludovic Orban a dezmintit faptul ca ar fi avut vreo discutie cu Klaus Iohannis pe tema candidaturii sale pentru functia de primar general. Liderul PNL a catalogat stirile pe acest subiect drept „fake news”.

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta, la Palatul Victoria, dupa asumarea raspunderii pe buget și pe modificarile la OUG 114 Guvernul se reuneste vineri in sedinta, la Palatul Victoria. Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Executivului, şedinţa de Guvern începe…

- Premierul Ludovic Orban va avea o intalnire astazi cu liderul USR Dan Barna la Palatul Victoria, anunța Antena3. Intalnirea dintre cei doi are loc in contextul in care Guvernul Orban iși va asuma raspunderea in Parlament pe trei legi, și anume: proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020, proiectul…

- Premierul Ludovic Orban a calificat, vineri, drept o "neobrazare" din partea Primariei Capitalei sa mai solicite bani din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului, subliniind ca aceasta cerere nu va fi acceptata. In debutul sedintei de Guvern, prim-ministrul l-a intrebat pe ministrul Dezvoltarii,…

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentanti ai Asociatiei Comunelor din Romania, principalele teme de discutie fiind definitivarea proiectului de rectificare bugetara si alocarea resurselor financiare suplimentare necesare comunitatilor locale. "In perspectiva…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca la preluarea functiei a gasit Fondul de rezerva al Guvernului la dispozitia prim-ministrului "epuizat", adaugand ca nu a gasit "nicio noima" in alocarile facute de fostul Executiv in ultima perioada de mandat potrivit Agerpres El s-a intalnit, la Palatul…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns marți dimineața la Palatul Victoria, fiind insoțit de vicepremierul Raluca Turcan, anunța Antena3.Guvernul Orban va avea a doua reuniune a Cabinetului. Klaus Iohannis va participa la preluarea mandatului unor miniștri. La prima ședința informala de luni…