- Premierul Ludovic Orban va fi prezent in aceasta dupa-amiaza la Palatul Victoria pentru activitatile curente, dupa ce rezultatul celui de-al doilea test pentru COVID-19 pe care l-a facut in cursul diminetii a fost negativ, informeaza Guvernul.

