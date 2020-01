Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va participa la Summit-ul Grupului ”Prietenii Coeziunii”, desfasurat sambata, 1 februarie 2020, la Beja, in Portugalia. Din delegatia guvernamentala va face parte si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, potrivit news.ro.Potrivit unui anunt al Guvernului,…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe seful de Inspectoratul Teritorial de Munca. Ministrul mucnii anunta in sedinta ca se afla in proces de evaluare la nivelul institutiilor din subordonare, si va prezenta in Guvern, curand, o situatie. "Poate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina in cazul in care "prin tergiversari procedurale" modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara."In privinta alegerii presedintilor de consilii judetene,…

- Premierul Ludovic Orban merge, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu o parte din ministrii Cabinetului sau. Este a doua zi de discutii pe care seful statului le are cu membrii Executivului. Astfel, la ora 11.00, premierul Ludovic Orban si ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian…

- Premierul Ludovic Orban merge marti, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, pentru o noua discutie cu seful statului despre alegerile anticipate si cum pot fi declansate. La intalnire participa si ministrul Fondurilor Europene, astfel ca este posibil sa se discute si despre proiectele Executivului.

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Horezu, ca infiintarea si extinderea retelelor de gaze reprezinta o prioritate pentru Guvern si ca va negocia cu Uniunea Europeana ca aceste investitii sa se realizeze cu fonduri europene, informeaza Agerpres."Inca de pe acum, anunt romanii, in special…