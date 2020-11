Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Marcel Ciolacu a declarat ca Orban a fost chemat ca sa le spuna romanilor acum si nu dupa 6 decembrie cum Guvernul sau va creste impozitele. Orice roman a inteles de ce Ludovic Orban si guvernul sau incompetent nu fac public bugetul, a spus Ciolacu. Deja s-au imprumutat pe banda rulanta, imprumuturi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in plenul Camerei Deputaților, ca guvernul pe care il conduce nu va introduce noi taxe și impozite in 2021 prin legea bugetului de stat pentru anul viitor. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane de ani aflat in pragul disparitiei, gasit in…

- Camera Deputaților a inceput, luni, ședința in care premierul Ludovic Orban prezinta stadiul elaborarii proiectelor bugetului de stat și bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021. Orban este...

- ​Premierul Ludovic Orban prezinta in plenul Camerei Deputatilor, stadiul elaborarii proiectelor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021. Sedinta a inceput la ora 16,00. Declaratii: Munca noastra este ingreunata pentru ca foarte multe legi adoptate de Parlament au…

- Romania nu se afla in situația altor țari europene care au impus restricții in urma unor creșteri dramatice a numarului de cazuri de coronavirus, a declarat duminica Ludovic Orban. Daca vor fi necesare alte masuri, vor fi luate, spune premierul.

- "Guvernul Orban va indatora Romania, numai intr-un an, cu incredibila suma de 140 mld lei, ducand datoria publica totala la 500 mld lei!!! In ciuda tuturor calomniilor care s-au debitat despre perioada in care Calin Tariceanu a fost prim-ministru, iar eu am condus economia și finanțele, realitatea…

- Comisia de munca a Camerei Deputaților a respins marți Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care alocațiile copiilor au fost majorate cu 20% incepand cu 1 august. Actul normativ, care a fost respins și de Senat saptamana trecuta, intra miercuri la votul final in plenul Camerei, care este forul decizional,…

- Comisia pentru munca a adoptat marti raport pentru respingerea ordonantei de urgenta care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Camera Deputatilor va vota in plenul de miercuri,care incepe la ora 16.00, proiectul de lege, in calitate de for decizional.