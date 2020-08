Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul BRUA va face legatura intre terminalul Baumgarten din Austria si conducta TAP, Coridorul sudic, aprovizionat cu gaze din Azerbaidjan si cu terminalele de LNG din nordul Greciei, a declarat premierul Ludovic Orban, la inaugurarea tronsonului de conducta de gaz Craiova- Segarcea, aferent etapei…

- Premierul Orban a declarat in cursul zilei de marți ca va ataca la CCR votul cu privire la dublarea alocațiilor, avand in vedere faptul ca nu exista surse de finanțare pentru majorarile in cauza. Acesta a revenit cu un nou atac la adresa PSD prin care il acuza ca baga Romania intr-un haos economic,…

- Romania este profund atasata consolidarii relatiei transatlantice, o optiune fireasca, bazata pe valori, idealuri si interese comune, impartasite de popoarele noastre, afirma prim-ministrul Ludovic Orban, intr-un mesaj de 4 iulie. "Happy Independence Day partenerului nostru…

- Premierul Orban a anuntat ca starea de alerta ar putea fi din nou prelungita, daca va exista o transmitere comunitara semnificativa a virusului. Cele mai importante declaratii ale lui Ludovic Orban – Starea de alerta a fost prelungita cu 30 de zile. Daca ramane o transmitere in comunitate semnificativa,…

- „Sa dezvoltam economia, sa cream locuri de munca, fie dezvoltarea companiilor prezente, fie prin atragerea de investitii, fie prin cresterea investitilor publice, si aici revin la un alt pilon extrem de important al planului nostru de dezvoltare. Avem un plan de investitii fara precedent in infrastructura…