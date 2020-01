„V-am prezentat o analiza pe care am facut-o noi, nu pe toate localitatile, dar am facut o analiza pe 200 de localitati in 2016, an electoral, in aceste localitati s-au acordat 20 000 de vize de flotant, in anii urmatorii 2017-2018-2019, numarul de vize de flotant acordate anual a fost intre 1300 si maximum 2000, adica de peste 10 ori mai putine vize de flotant. Este clar ca sistemul actual este un sistem care favorizeaza o forma mascata de turism electoral in care sunt adusi oameni care n-au nicio legatura cu localitatea respectiva sa voteze numai ca sa voteze cu primarul in functie de cele…