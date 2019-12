Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca liderul Pro Romania, Victor Ponta (foto), i-a spus ca sprijina proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar si pe cel referitor la desemnarea presedintilor de consilii judetene de catre consilierii judeteni, informeaza Agerpres."Nu…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, ca PNL are un proiect de lege privind alegerea primarilor in doua tururi. Șeful Executivului a refuzat, insa, sa raspunda daca Guvernul iși va asuma raspunderea pe acest proiect, in cazul in care nu va trece de Parlament, potrivit Mediafax.„PNL are…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul ar trebui sa incerce varianta angajarii raspunderii in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi, in conditiile in care nu ar reusi schimbarea legislatiei prin adoptarea proiectului aflat in dezabatere la Camera Deputatilor.

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit vineri dimineata cu liderii Aliantei USR PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Ciolos. La finalul reuniunii cele doua parti au convenit sa se intalneasca periodic precum si ca Alianta USR PLUS sa sprijine Guvernul pentru indeplinirea obiectivelor comune.

- Astazi avem discutii cu delegatia, care reprezinta PMP.(Va asteptati sa gasiti sustinere in randul colegilor, care au votat motiunea, pentru ca au aparut declaratii, inclusiv din partea celor de la USR, ca exista sanse bune sa nu voteze Guvernul?)Vom vedea. Avem programate discutii…