Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Ludovic Orban, a spus ca asistam la compromiterea Curții Constituționale, dupa ce Laura Codruța Kovesi a caștigat la CEDO procesul impotriva statului roman privind revocarea ei de la conducerea DNA.”Decizia CEDO in cazul Kovesi este dovada compromiterii actualei Curți…

- "Avem astazi confirmarea de la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului a faptului ca in Curtea Constituționala a Romaniei deciziile luate au avut alte considerente decat cele care ar trebui sa priveasca legea fundamentala. Decizia de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi a fost luata…

- Curtea Constituționala trebuie sa iși recunoasca vina „atat in mod declarativ, cat și in mod formal”, spune Ludovic Orban dupa decizia CEDO in cazul Laurei Codruța Kovesi. Avem confirmarea de la...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, premier al Romaniei, susține ca decizia CEDO in cazul Kovesi „este dovada compromiterii actualei Curți Constituționale de catre PSD”„Avem astazi confirmarea de la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului a faptului ca in Curtea Constituționala a Romaniei…

- Fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a câștigat marți procesul la CEDO împotriva statului român. Kovesi a intentat procesul dupa ce Curtea Constituționala a României l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis sa o revoce din funcție.…

- Camera Deputaților: Prelungirea cu 6 luni a mandatului aleșilor locali Camera Deputaților a adoptat joi, în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede prelungirea cu șase luni a mandatului aleșilor locali de la data încetarii starii de urgența. Liderul deputaților…

- Dincolo de criza coronavirusului, scenariul PNL-PSD privind alegerile anticipate este pe cale de a fi îngropat odata cu motivarea facuta publica de catre Curtea Constiuționala pe conflictul juridic dintre Parlament și președintele Klaus Iohannis. Totodata, judecatorii CCR urmeaza sa discute în…

- Curtea Constitutionala a stabilit ca pâna în 14 februarie partile sa îsi exprime punctele de vedere referitoare la cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala privind desemnarea premierului, formulata de presedintii Camerei Deputatilor și Senatului, au anuntat,…