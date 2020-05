Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la Iasi ce vor face hotelierii dupa 15 mai, daca restrictiile de deplasare in afara localtatilor vor fi mentinute, premierul Ludovic Orban a raspuns: "De unde ati tras concluzia ca romanii nu se pot deplasa?". El a anuntat ca restrictiile de circulatie vor fi eliminate in interiorul localitatilor…

- Incepand de azi, persoanele in varsta de peste 65 de ani pot ieși din case, cu declarație, in intervalele orare 7-11 și 19-22, potrivit Ordonanței Militare nr. 10. Exista o categorie de pensionari de peste 65 de ani care poate ieși din casa oricand, in funcție de anumite motive. “O veste buna pentru…

- Vor fi eliminate restrictiile, insa gradual, a spus Ludovic Orban, exemplificand ca restrictia de ciruclatie din interiorul localitatilor va fi eliminata dupa 15 mai, nu insa si deplasarea intre localitati care trebuie facuta sub anumite conditii, a informat premeirul Ludovic Orban. „In ceea ce priveste…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca incepand cu 16 mai "este cert" ca se vor elimina restrictiile in ceea ce priveste circulatia in interiorul localitatilor, insa a precizat ca deplasarea intre localitati se va face cu anumite restrictii, ce urmeaza sa fie stabilite. "In…

- Ce este interzis: – Circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei (art 1), cu 9 exceptii – Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei (este permisa numai in intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru anumite motive) Cand este permisa…

- Circulația persoanelor peste 65 de ani, in afara locuinței/gospodariei, este permisa numai in intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru urmatoarele motive: 1. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice; (Vi se poate…

- Ordonanta militara 3 prin care se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, cu exceptia celor care merg la serviciu, la cumparaturi de prima necesitate, pentru animalele de companie sau pentru donare de sange a intrat in vigoare miercuri. Cei peste 65 de ani se pot deplasa doar…

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, se arata intr-o informare a guvernului regional, citata de DPA, scrie Agerpres.Relaxarea calatoriilor in afara provinciei…