- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, într-o emisiune televizata, ca relatia de colaborare pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis este "extrem de apropiata", "loiala si extrem de serioasa", iar cei care neaga evidenta sunt "rauvoitori", scrie Agerpres.…

- Orban spune ca are incredere in președintele Iohannis, in legatura cu dublarea alocațiilor: “De aia l-am sustinut, suntem convinsi ca va lua decizia buna” Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, referitor la dublarea alocatiilor pentru copii decisa de deputati, ca are incredere in presedintele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, referitor la dublarea alocatiilor pentru copii decisa de deputati, ca are incredere in presedintele Klaus Iohannis ca va lua o decizie buna, adaugand ca PNL a atras deja atentia ca PSD "a adus Romania pe marginea prapastiei" prin masurile luate in timpul guvernarii.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca intre seful guvernului si presedintele Romaniei exista, ''in sfarsit, o relatie de dialog, de cooperare loiala, de parteneriat'', adaugand ca va merge la Palatul Cotroceni de fiecare data cand va fi invitat. "Intre mine, ca prim ministru, si…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca, daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre „dezastrul…

