Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului pe care il conduce nu este taierea salariilor, ci "cresterea veniturilor romanilor". El a reactionat, astfel, la o declaratie facuta de economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, potrivit…

- Frația dintre PNL și USR blocheaza activitatea Senatului, acuza președintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc. „Astazi (marți -n.r.), in Plenul Senatului, trebuia sa ratificam Acordul de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre…

- ​Anunțul ministrului economiei ca Romgaz ar putea sa cumpere toata participația americanilor de la Exxon în proiectul din Marea Neagra este privit cu scepticism. În 30 de ani, nicio companie energetica româneasca de stat nu a fost suficient de curajoasa pentru a deveni mare jucator…

- ​Startup-urile din România și Republica Moldova, care dezvolta soluții inovatoare relevante în lupta anti-coronavirus COVID 19, pot obține sprijin de maximum 500.000 de dolari într-o competiție lansata de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Citește mai…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) va acorda Republicii Moldova un imprumut de 300 mln euro pentru reabilitarea drumurilor naționale M2, M3 și M5.

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) va acorda Republicii Moldova un imprumut de 300 mln euro pentru reabilitarea drumurilor naționale M2, M3 și M5.

- Consumatorii din strada N. Milescu Spataru, 21-25, inclusiv cu fracții, din capitala vor ramine joi, 17septembrie, fara apa la robinet. Sistarile sint planificate intre orele 09.00 și 21.00, timp in care SA „Apa-Canal Chișinau” va efectua lucrari de reabilitare a rețelelor de apeduct, finanțate de Banca…

- Premierul Ludovic Orban lanseaza o previziune și spune ca Romania va avea niste oportunitati de care pana in prezent nu s-a bucurat. “In urmatorii sapte ani, Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie. In primul rand, este vorba de pozitionare geopolitica pe care o are Romania,…