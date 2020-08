Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a solicitat prefectilor si celorlalte institutii implicate in lupta anti COVID din teritoriu "operativitate" si "promptitudine" in derularea procedurilor ce tin de diagnosticare, tratare, internare sau carantinare in cazul noului coronavirus."Am organizat…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost notificata, ieri, de catre doi cetațeni romani cu privire la confirmarea acestora cu COVID-19, in urma testarii la intrarea pe teritoriul Greciei. Starea lor de sanatate este buna. Ambii au fost deja plasați in carantina in unitați hoteliere special desemnate și sunt…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la videoconferinta cu prefectii desfasurata la Ministerul de Interne, ca ne confruntam cu o crestere ingrijoratoare a numarului de cazuri de COVID-19 si a cerut intensificarea controalelor. "Sunt unele cluburi care, dupa parerea mea, ar trebui sa…

- Premierul Ludovic Orban participa sambata la o sedinta cu ministrul de Interne, Marcel Vela, la care vor lua parte prin sistem videoconferința prefecții, șefii structurilor MAI și ai celorlalte instituții și autoritați cu atribuții in gestionarea situației generate de creșterea nr. imbolnaviri cu…

- Premierul Ludovic Orban si secretarul de stat Aurel Simion, din cadrul Ministerului Agriculturii, au avut miercuri, la Palatul Victoria, discutii constructive cu reprezentantii Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase (Rompan), ai Federatiei Patronale Romane din Industria…

- Spitalele din schema Covid-19 anunța rand pe rand ca și-au atins capacitatea de internare, iar secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, considera ca o cauza pentru acesta situație o reprezinta faptul ca romanii nu respecta condițiile de distanțare sociala. Oficialul e de parere…