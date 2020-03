Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 februarie 2020, Romania a semnat “scrisoarea de intenție” pentru inființarea “Colegiului European de Informații”, proiect al președintelui francez Emmanuel Macron, la care au aderat deja alte douazeci si doua de tari. Este meritul lui Macron ca, in septembrie 2017, odata cu anunțul facut la Universitatea…

- Riscul de securitate sanitara mondiala, generat de explozia noului coronavirus, a fost confirmat in termeni apocaliptici, acum doua zile, de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), prin declarația șefului instituției: “Lumea trebuie sa se trezeasca si sa considere acest virus, drept inamicul public…

- Romanii care au studiat in strainatate și care vor sa se intoarca pot sa se angajeze sau sa iși continue studiile mai ușor deoarece au fost eliminate taxele de recunoaștere și echivalare a diplomelor, printr-un ordin al ministrului demis al Educației, anunța MEDIAFAX.Monica Anisie, ministrul…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a propus, vineri seara, in ședința Comitetului Executiv al partidului ca in cazul in care moțiunea de cenzura depusa impotriva cabinetului Ludovic Orban va trece, premierul propus sa fie din PSD! Asta, deși, inițial, Marcel Ciolacu, președintele interimar…

- Deputatul USR Cristina Iurisniti i-a trimis, vineri, o scrisoare deschisa ministrului Educatiei, in care critica gestul Monicai Anisie de a descinde in scolile cu probleme. "Am luat la cunoștința din spațiul public ca vreți sa aveți un soi de ,,Birou in teritoriu". Aces demers, doamna ministru, ar…

- Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca a declarat, vineri, ca vizitele inopinate in scolile din mediul rural ale ministrului Educatiei, Monica Anisie, nu au scopul de a imbunatati conditiile de invatamant, ci doar sperie cadrele didactice. "Rezolva ceva vizitele neasteptate ale Monicai Anisie in scoli?…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, ministrul Educației, Monica Anisie, a trimis astazi, 13 ianuarie, Corpul de Control la Colegiul Hasdeu. Cel mai probabil este vorba despre cercetari privind cazul elevului Andrei Alexandru Voicu, care in baza unei decizii a consiliului profesorat…

