- Propuneri pentru trecerea de la starea de urgența la cea de alerta Foto: gov.ro. Toate ministerele trebuie sa prezinte pâna vineri propuneri pentru actul normativ care va face trecerea de la starea de urgența la cea de alerta dupa 15 mai. Solicitarea a fost facuta de premierul Ludovic…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Liberalii au discutat, in cadrul unei sedinte online a partidului, cu premierul Ludovic Orban, despre planul privind redeschiderea activitatilor economice, dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta. Potrivit unor surse liberale, citate de Libertatea, Guvernul analizeaza deja instaurarea…