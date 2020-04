Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca parcurile și hotelurile ar urma sa fie deschide dupa 15 mai, dar locurile de joaca pentru copii și restaurantele vor ramane inchise pentru ca prezinta un risc epidemiologic mare....

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la finalul intalnirii pe care a avut-o vineri dimineața la sediul Ministerului de Interne cu specialiști in epidemiologie, ca s-a discutat despre posibilitatea efectuarii unui triaj la locurile de munca și in școli prin luarea temperaturii. Premierul Ludovic Orba…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, masuri ce vor putea fi luate dupa relaxarea restricțiilor impuse in starea de urgența. In cazul in care va fi reluata activitatea in școli și universitați, elevii și studenții vor trebui sa poarte maști. De asemenea, pentru a preveni raspandirea cu COVID-19,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit despre restricțiile care vor fi indepartate incepand cu data de 15 mai. Ludovic Orban a spus ca parcurile pot fi deschide dupa terminarea starii de urgența, dar cu respectarea anumitor reguli. ...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, dupa o sedinta la sediul Ministerului de Interne, ca in cadrul analizei privind relaxarea masurilor de restrictie, dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, s-a discutat despre posibilitatea ca parcurile sa se deschida, in anumite conditii. "Parcurile…

- Ziarul Unirea Premierul Orban anunta masuri speciale dupa 15 mai. TRIAJE la scoli si locurile de munca. Parcurile ar putea fi deschise Premierul Ludovic Orban a anunțat, dupa intalnirea cu specialistii care coordoneaza actiunile de limitare a epidemiei cu noul coronavirus, ca vor fi analizate mai multe…

- Premierul Ludovic Orban a participat, astazi, la sedinta Grupului de Suport Tehnico-Stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei și a facut cateva declarații privind relaxarea masurilor. ”Pe fiecare masura de relaxarea va exista o analiza. S-au discutat foarte multe…

- Premierul Ludovic Orban susține ca parcurile fac parte din zonele care ar putea fi deschise populației, dar numai cu respectarea distanțarii sociale și igiena.”Președintele a anunțat obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise. Cand se vor relua școlile, gradinițele, cu siguranța vor…