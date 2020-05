Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Orban a declarat joi, in cadrul unei conferite de presa, intrebat cand se vor deschide bisericile pentru accesul credinciosilor: Suntem in curs de evaluare.Deocamdata in data de 15 mai, in principiu am luat deciziile, relaxarea va fi graduala, a adaugat premeirul.Intrebat daca in prima runda…

- Ridicarea restrictiilor se va face gradual, anunta premierul FOTO: Alex Lancuzov Premierul Ludovic Orban a declarat ca într-o prima faza, dupa data de 15 mai, autoritatile vor ridica "acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic", punctând ca acest lucru…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca in prima luna de la declanșarea starii de urgența au fost aproape 600 de mii de solicitari pentru șomajul tehnic.Citește și: Reguli stricte! Ce masuri se vor lua pe litoralul romanesc „Planul de relansare economica. Dupa ce ne vom obișnui cu virusului…

- Premierul Ludovic Orban spune ca autoritatile vor anunta reguli de conduita care trebuie respectate si recomandari privind prevenirea transmiterii SARS-Cov-2 cu o saptamana inainte de ridicarea restrictiilor impuse prin ordonantele militare. "Este clar ca nu va mai exista nicio restrictie in ceea ce…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri la Antena 3 ca ridicarea restricțiilor de circulație dupa 15 mai o sa vina la pachet cu un anumit set de reguli obligatorii la locul de munca și in transportul in comun„Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri.…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca dupa data de 15 mai, cand se vor relaxa restrictiile, hotelurile se vor redeschide, insa in privința restaurantelor autoritațile fac inca analize pentru a stabili daca acestea pot relua...

- Premierul Ludovic Orban a spus, marți, ca singurele teste concrete sunt cele PCR, iar testele rapide au o marja de eroare de 20%. Premierul a precizat ca obiectivul este sa fie testați pana la 2.500 de oameni pe...

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul si STS dezvolta o aplicatie pentru supravegherea electronica a romanilor aflati in izolare sau carantina, pentru ca persoanele care nu respecta masurile sa fie depistate mai usor."Impreuna cu STS punem la punct o aplicatie care sa ne permita monitorizarea…