- Pare incredibil, dar e adevarat. Cu doat cateva zile inainte de ieșirea din starea de urgența, premierul Ludovic Orban a afirmat ca decizia daca declaratia pe propria raspundere, folosita in cazul deplasarilor in timpul starii de urgenta, va fi necesara si in starea de alerta de dupa 15 mai va fi…

- Oameni din localitați limitrofe Sucevei, Salcea, Plopeni, Dumbraveni, Ipotești, Adancata etc. au deja o luna șu jumatate de cand nu mai au nici un macar un mijloc de transport pe zi spre municipiul Suceava, fapt anormal chiar și in condiții de zona de carantina. Nu s-a ținut cont ca in fiecare ...

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca vineri, sambata și duminica (01-03 mai, a.c.), transportul public municipal va fi sistat. Masura este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției Covid-19 in randul locuitorilor capitalei.

- Masura somajului tehnic de 15 zile pentru angajatii din sectorul bugetar se va aplica doar pe perioada starii de urgenta, acestia urmand sa primeasca 75% din salariul mediu brut, fara alte sporuri, a declarat joi seara, in direct la TVR1, premierul Ludovic Orban.

- Incepand cu ziua de luni, 23 martie, transportul public din Capitala va avea un program redus. Anunțul a fost facut de catre primarul general Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.Astfel, transportul ca circula in urmatoarele intervale de timp: 5.30 - 10.00și16.00 - 20.

- Premierul Orban a dat asigurari miercuri in privința asigurarii continuitații transporturilor de marfa catre Romania, pentru ca șoferii de TIR vor avea masuri speciale de protectie pentru a nu sta 14 zile i...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri, intr-o conferinta transmisa online, ca pentru prevenirea raspandirii coronavirusului a decis ca `transportul public in comun va fi redus cu 25%'. De asemenea, au fost inchise toate santierele din Bucuresti unde lucrarile le face Primaria Capitalei.`Am…

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat ca se va autoizola la Vila Lac 1, dupa ce a avut contact cu senatorul Vergil Chitac, depistat pozitiv cu coronavirus. De asemenea, intreaga conducere a PSD va intra in autoizolare.