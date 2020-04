Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24, intrebat daca va crește punctul de pensie cu 40% de la 1 septembrie, ca se vor mari pensiile dar in așa fel incat sa poata fi platite și anii viitori.„Sigur ca ne dorim cresterea pensiilor, vom creste pensiile. Pe de alta parte trebuie…

- Premierul Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu reprezentantii industriei agroalimentare despre masurile necesare asigurarii continuitatii aprovizionarii pietei si despre modul in care Guvernul poate oferi sprijin acestui sector vital al economiei. "Premierul Ludovic Orban a avut, astazi, consultari…

- "Dupa ce PSD a anunțat ca va impozita drastic TOATE pensiile speciale, am vazut cu toții un adevarat concurs de populism din partea celorlalte partide care s-au inghesuit sa depuna tot felul de proiecte in Parlament. De departe, cei mai ipocriți sunt cei de la PNL care dupa ce au mai mimat…

- Premierul Ludovic Orban a susținut o conferința de presa, marți, de la ora 19.00, in care a spus ca primul și cel mai important obiectiv este sa avem grija de sanatatea semenilor noștri. „Dupa emiterea ordonanței militare, vom impune restricția de a ieși din casa intre 6-22. Cetațenii vor avea posibilitatea…

- Premierul Orban: In ședința de maine vom adopta un prim set de masuri pentru reducerea efectelor COVID-19 Premierul Ludovic Orban a avut, astazi, consultari cu reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale, din cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, asupra masurilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, intr-o declaratie de presa transmisa video de la Vila Lac 1, acolo unde se afla in autoizolare, ca Romania a gestionat mult mai bine decat alte state epidemia de coronavirus dar ca de acum incolo depinde mai putin de autoritati si mai mult de cat de responsabil…

- Premierul Ludovic Orban elucideaza misterul majorarii pensiilor, astfel ca, in cele din urma, marirea va avea loc. Seful Executivului a anuntat ca marirea va avea loc conform legii, insa nu a vrut sa spuna daca acestea vor creste cu 40% de la 1 septembrie. Orban i-a cerut deja ministrului…

- Premierul Ludovic Orban a amintit in cursul interviului de majorarea pensiilor, un subiect de interes in ultima perioada. Intrebat daca este sigur ca se vor putea majora pensiile in acest an, Ludovic Orban a amintit ca o asemenea decizie trebuie sa țina cont de mai mulți factori: evoluția…